Arbeitslosigkeit geht im Oktober zurück

Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Oktober im Vergleich zum September um 14.413 auf 316.431 gesunken. Vor einem Jahr gab es im Oktober jedoch 8.722 Arbeitslose weniger, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte.

Nach Angaben des Chefs der Regionaldirektion, Markus Schmitz, sind die aktuellen Zahlen der höchste Wert für einen Oktober seit zwei Jahrzehnten. Der Rückgang im Vergleich zum Vormonat gilt im Oktober als saisonüblich.

Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 4,0 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im September. Stichtag für die aktuelle Statistik war der 13. Oktober.