Herbstferien: ADAC warnt vor Staus auf fünf Autobahnen

München (dpa/lby) - Zum Start der Herbstferien erwartet der ADAC Südbayern viel Verkehr Richtung Süden. Die Reisedynamik reiche nicht an die der Sommerferien heran, sagte Alexander Kreipel, Verkehrsexperte des ADAC Südbayern. Dennoch «müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer insbesondere auf den Hauptachsen Richtung Süden auf längere Fahrzeiten einstellen».

Vor allem am Nachmittag und am Samstag wird es laut ADAC auf den Routen in die Alpen, nach Österreich und nach Norditalien eng. Viele Reisende nutzen die Ferien für Wochenendausflüge und Kurztrips.

Besonders staugefährdet sind laut ADAC fünf Strecken. Es handelt sich um die Autobahn 7 zwischen Ulm und Füssen, die A8 zwischen München und Salzburg, die A93 vom Inntaldreieck nach Kufstein, die A95 und B2 Richtung Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald sowie die A99 rund um München. Im Ausland trifft es die Brennerroute: Auf dem Reiseweg bremsen auf der Brenner-Strecke nach Italien Baustellen und die Luegbrücke, auf der nur eine Spur frei sein soll.

Worauf Reisende besonders achten sollten

Der ADAC empfiehlt, vor der Abfahrt die aktuellen Verkehrsmeldungen zu prüfen und betroffene Regionen notfalls weiträumig zu umfahren. Lohnenswert sei es, den Nachmittag und den Samstag als Reisezeiten zu vermeiden. Allzu große Behinderungen erwartet der Automobilclub jedoch nicht.

Wer in die Berge fährt, sollte das Wetter im Blick behalten und auf jeden Fall Winterreifen aufziehen. Bei der Rückreise kosteten vor allem die Grenzkontrollen auf dem Rückweg nach Deutschland Zeit, so der ADAC.