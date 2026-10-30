Vater überfährt fünfjährige Tochter mit Stapler

Triftern (dpa) - Ein Staplerfahrer hat seine fünfjährige Tochter bei der Arbeit in Niederbayern überfahren. Das Kind hatte laut Polizei mit dem Vater zusammen am Donnerstag im Führerhaus des Fahrzeugs gesessen und war dann während der Fahrt herausgefallen. Der 36-Jährige überrollte mit dem Reifen des Stapelwagens den Fuß des Mädchens. Sanitäter brachten die Fünfjährige in eine Klinik.

Warum das Mädchen aus dem Führerhaus des Staplers in Triftern im Landkreis Rottal-Inn gefallen war, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun gegen den Vater wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.