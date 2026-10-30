Schwarzfahrer entblößt sich und ruft «Heil Hitler»

Regenstauf (dpa/lby) - Statt den Fahrschein zu zeigen, hat ein Schwarzfahrer in einem Regionalzug die Hose heruntergelassen und «Heil Hitler» gerufen. Der Unbekannte habe sich in dem Zug komplett entblößt, schildert die Bundespolizei den Vorfall weiter. Eine 16-Jährige filmte das Geschehen am Donnerstag und erstattete zusammen mit dem Schaffner Anzeige.

Nach der Auseinandersetzung mit dem Schaffner, in der auch Beleidigungen fielen, steig der Schwarzfahrer in Regenstauf (Landkreis Regensburg) aus. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und ermittelt unter anderem wegen der Verwendung von verfassungswidrigen Kennzeichen und Exhibitionistischer Handlungen.