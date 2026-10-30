Verdächtiger nach Angriff auf Streitschlichter gefasst

München (dpa/lby) - Im Fall eines vor fast zwei Monaten lebensgefährlich verletzten Mannes in München hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 31-Jährige sitze wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, teilten die Beamten mit.

Anfang September hatte das 29 Jahre alte Opfer versucht, einen Streit zwischen einem Pärchen in der Münchner Altstadt zu schlichten. Dabei soll der 31-Jährige ihn mit einem spitzen Gegenstand attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Der 29-Jährige wurde in einer Klinik notoperiert. Nach Ermittlungen der Mordkommission nahmen Beamte den Verdächtigen am Donnerstag vor seinem Haus fest. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet.