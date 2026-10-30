Schulbusfahrer fährt trotz kaputter Scheiben weiter

Eichenbühl (dpa/lby) - Der Fahrer eines Schulbusses ist gegen eine Bushaltestelle gefahren und hat dann seine Fahrt fortgesetzt - trotz kaputter Fenster. Der Mann sei noch rund 10 Kilometer weiter bis nach Eichenbühl (Landkreis Miltenberg) gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dort wurde der Bus ausgetauscht. Zu dem Zeitpunkt des Vorfalls am Dienstagmorgen saßen laut Polizei zehn Kinder auf dem Weg zur Schule in dem Bus.

Durch die Wucht der Kollision waren drei Scheiben des Busses beschädigt worden. Zwei Fenster habe der Fahrer an der Bushaltestelle daraufhin selbst entfernt. Die dritte Scheibe soll ein größeres Loch gehabt haben. Bevor der Mann seine Fahrt fortsetzte, habe er alle Kinder im vorderen Teil des Busses untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Die Sache flog den Angaben zufolge auf, als sich am Abend die Mutter eines betroffenen Kindes bei der Polizei meldete und den Sachverhalt schilderte. Der Busfahrer gab gegenüber den Beamten die Tat zu. Das Busunternehmen nahm den Mann aus dem Fahrdienst.