Inflation in Bayern sinkt auf 2,8 Prozent

Fürth (dpa/lby) - Die Inflation in Bayern ist im Oktober gesunken. Mit 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist sie um 0,4 Punkte niedriger als im September, wie das Landesamt für Statistik auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt. Dazu hat auch der seit Monatsbeginn geltende Tankrabatt beigetragen, der den treibenden Effekt der hohen Spritpreise auf die Inflation ein Stück weit gedämpft hat.

Auf Jahressicht gehören Heizöl und Kraftstoffe zu den wichtigsten Preistreibern. Sie sind um fast 80 beziehungsweise fast 28 Prozent teurer als vor einem Jahr. Auch Brennholz und Holzpellets sind deutlich teurer geworden. Strom und Erdgas sind dagegen billiger als vor einem Jahr.

Die Preise für Nahrungsmittel haben mit 0,7 Prozent nur schwach zugelegt. Fleisch und Fleischwaren, Molkereiprodukte und Eier, Obst, Kaffee sowie Speiseöle und Fette haben sich im Vergleich zum Oktober 2025 sogar verbilligt. Brot, Fisch und Gemüse sind dagegen teurer geworden.