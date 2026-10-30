«Schockierende Bilanz» - Polizei stoppt getunte E-Scooter

Bamberg (dpa/lby) - Nach einer nächtlichen Kontrolle von mehreren E-Bikes und E-Rollern spricht die Polizei von einer «schockierenden Bilanz». Ein 16-Jähriger soll in der Nacht zu Freitag in Bamberg über eine rote Ampel gefahren und vor den Beamten geflohen sein. Es sei beinahe zu mehreren Unfällen gekommen, berichten die Ermittler. Später ermittelten die Beamten den 16-Jährigen und informierten dessen Vater.

Die Beamten stoppten in der Nacht auch zwei weitere Fahrer von E-Scootern. Sie sollen alle 16 Jahre alt gewesen und mit getunten Gefährten unterwegs gewesen sein, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein E-Bike-Fahrer geriet zudem mit 1,7 Promille in die Kontrolle.