Ladendieb verliert auf der Flucht seine Geldbörse

Plattling (dpa/lby) - Ein Ladendieb hat in Plattling (Landkreis Deggendorf) ein Paar Schuhe gestohlen und ist damit geflüchtet. Auf der Flucht verlor er seine Geldbörse mit Ausweis und Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden ihn an seiner Wohnadresse.

Demnach hatte der Mann die Trekkingschuhe im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags am Donnerstag aus einem Warenhaus gestohlen. Er flüchtete über einen Spielplatz. Ein Haustechniker verfolgte ihn, verlor den Dieb aber aus den Augen und verständigte die Polizei.

Als die Polizei den Mann zu Hause antraf, habe er zwar die Schuhe nicht mehr bei sich gehabt, aber den Diebstahl gestanden. Er zeigte den Polizisten, wo er die Beute auf seiner Flucht in ein Gebüsch geworfen hatte. Seinen Geldbeutel erhielt er von den Beamten zurück.