Feuerwehr befreit Kleinkinder aus Auto

Rehau (dpa/lby) - Zwei eingeschlossene Kleinkinder hat die Feuerwehr in Oberfranken aus einem Auto befreit. Die Mutter hatte die Jungs der Polizei zufolge nach dem Einkaufen in Rehau (Landkreis Hof) in den Wagen gesetzt und die Türen geschlossen. Eines der Kinder hielt währenddessen den Autoschlüssel in der Hand und verriegelt damit versehentlich die Türen.

«Da den beiden Kleinkindern nicht zu vermitteln war, wie die Türen wieder entsperrt werden können, kam die Rehauer Feuerwehr zum Einsatz», hieß es von der Polizei. Diese konnte die Türen des Autos demnach schnell öffnen - und die 30-Jährige konnte ihre Kinder nach dem Schreck wieder in die Arme nehmen.