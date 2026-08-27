Feuerwehr befreit Zweijährige aus Toilettensitz

München (dpa/lby) - Ein zweijähriges Mädchen ist in München mit dem Kopf in einem Kindertoilettensitz stecken geblieben und von der Feuerwehr befreit worden. Das Kind sei bei dem ungewöhnlichen Einsatz unverletzt geblieben, teilte die Feuerwehr mit.

Die Zweijährige hatte nach Angaben der Einsatzkräfte in einer Wohnung im Stadtteil Moosach mit dem Toilettensitz gespielt und dabei den Kopf hindurchgesteckt. Versuche der Eltern, das Kind mit Haushaltswerkzeug zu befreien, blieben demnach erfolglos. Daraufhin verständigten sie die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte durchtrennten den Toilettensitz vorsichtig mit dem Sägeblatt einer Metallsäge und konnten ihn anschließend vom Kopf des Mädchens entfernen. Die Zweijährige sei mit dem Schrecken davongekommen.