Flugzeugabsturz in Attersee: wohl zwei Deutsche tot

Steinbach am Attersee (dpa) - Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in den österreichischen Attersee sind nach Angaben der Polizei vermutlich zwei Deutsche ums Leben gekommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Fluglehrer und seine Schülerin an Bord waren, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Identitäten der beiden jungen Erwachsenen seien aber noch nicht endgültig bestätigt.

Nach dem Unfall am Mittwoch soll das Wrack mit den zwei Toten voraussichtlich am Samstag geborgen werden, teilte der Sprecher mit. Die einmotorige Maschine des Typs Tecnam P2002 JF ist in etwa 160 Metern Tiefe geortet worden.

Offene Fragen zur Unfallursache

Nach Angaben der Flugortungsplattform Flightradar24 war die Propellermaschine in Salzburg gestartet. Nach etwa einer halben Stunde brachen die Flug-Aufzeichnungen ab.

Das Flugzeug wurde von einer österreichischen Flugschule betrieben, die auf Instagram der beiden Toten gedachte. Das Team sei in tiefer Trauer, «und wir möchten den Familien von Herzen unser tief empfundenes Mitgefühl und die aufrichtige Anteilnahme aussprechen», schrieb das Unternehmen.

Die Polizei machte vorerst keine Angaben über die mögliche Unfallursache. Ein Augenzeuge sagte dem Sender ORF, dass er ein trudelndes Flugzeug beobachtet habe. «Ich habe nach rechts gesehen und ein weißes Flugzeug blitzschnell kommen sehen, das spiralförmig nach unten gegangen und auf dem Wasser aufgeschlagen ist», sagte der US-amerikanische Tourist. Die Maschine sei sofort gesunken.