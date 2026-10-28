Formel-1-Team Audi holt ehemaligen Mercedes-Ingenieur

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Formel-1-Team Audi baut seine Führung um. Der frühere Mercedes-Ingenieur Thomas Fuhr leitet ab Sonntag als Geschäftsführer die Motorenabteilung des deutschen Herstellers in Neuburg an der Donau. Dort wird die Antriebseinheit für den Formel-1-Rennstall gebaut, das Chassis kommt aus Hinwil in der Schweiz. Mit der Ernennung Fuhrs soll sich Technikchef Stefan Dreyer ganz auf die Leitung der technischen Entwicklung der Power Unit konzentrieren können.

«Wir haben in Neuburg ein solides Fundament geschaffen und die erste Audi Formel-1-Power-Unit von Grund auf entwickelt. Thomas versteht die technischen Herausforderungen und weiß, was es braucht, um leistungsstarke Teams aufzubauen und zu führen», sagte Audi-Teamchef Mattia Binotto. Er sei zuversichtlich, dass Fuhr «eine Schlüsselrolle» spielen werde, das Team «weiterzuentwickeln, damit wir zum besten F1-Hersteller werden.»

Fuhr war von 2009 bis 2012 Geschäftsführer von Mercedes-AMG High Performance Powertrains - dem Unternehmen, das die Formel-1-Motoren der Silberpfeile herstellt. Im Mai 2025 hatte sich Audi vom damaligen Motorenchef Adam Baker getrennt. Der gebürtige Aachener Christian Foyer wurde sein Nachfolger. Er bleibt als Chief Operating Officer (COO) für den Betrieb am Standort Neuburg zuständig.