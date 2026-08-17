Frau aus Rheinland-Pfalz stirbt nach Unfall auf Usedom

Bansin (dpa) - Eine 73-Jährige aus Rheinland-Pfalz ist auf der Insel Usedom von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 82-Jähriger aus Schweinfurt war nach Angaben der Polizei auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bansin unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte und über eine Bordsteinkante der Ausfahrt fuhr.

Danach erfasste das Auto die Frau aus dem Landkreis Trier-Saarburg, die sich an der Parkplatzkante aufhielt. Sie geriet unter den Wagen und wurde einige Meter mitgeschleift. Das Auto habe eine angrenzende Hecke durchfahren und sei dort stehengeblieben.

Die Feuerwehr befreite die 73-Jährige. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb sie den Angaben zufolge am Unfallort. Seelsorger waren im Einsatz. Laut Polizei war unklar, ob es sich bei den Beteiligten um Urlauber handelt. Davon ist laut einer Polizeisprecherin aber auszugehen.