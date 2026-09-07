Frau soll Partner mit Messer schwer verletzt haben

Würzburg (dpa/lby) - Mit einem Messer soll eine Frau ihren Lebensgefährten in einer Wohnung in Würzburg schwer verletzt haben. Beamte nahmen die 45-Jährige am Mittwoch wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Inzwischen sitzt die Verdächtige in Untersuchungshaft.

Die 45-Jährige soll den Angaben zufolge ihren Lebensgefährten in einem Streit mit dem Messer am Oberkörper schwer verletzt haben. Der 41-Jährige habe daraufhin die Wohnung noch selbst verlassen können. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so die Polizei.

Die Beamten nahmen die Verdächtige widerstandslos in dem Wohnhaus fest. Am Donnerstag erließ ein Richter einen entsprechenden Haftbefehl. Die Kriminalpolizei ermittelt nun dem Ablauf, den Hintergründen und dem Motiv der Tat.