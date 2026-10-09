Fürth will Mini-Chance bei Hertha nutzen

Fürth (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth will die Außenseiter-Chance beim verlustpunktfreien Tabellenführer Hertha BSC nutzen. «Sie bieten auch etwas, das müssen wir nehmen. Man darf jetzt nicht erwarten, dass wir im Minutentakt Chancen kreieren und bekommen. Aber das, was uns die Hertha gibt, da müssen wir parat sein und zupacken», sagte Trainer Heiko Vogel vor dem Zweitligaspiel der Franken am Sonntag im Olympiastadion (13.30 Uhr/Sky).

Neben Benjamin Zank (Aufbautraining nach Meniskusriss) und Maxim Dal (Schulterverletzung) muss Fürth auch auf Silas Prüfrock verzichten. «Es ist eine Prellung im Schulterbereich. Ein bisschen hartnäckig und schmerzhaft, deswegen ist er keine Option», erklärte Vogel.

Die Maximalausbeute der Berliner sieht Vogel eher als Momentaufnahme. «Es ist eine gute Mannschaft, die ein Momentum kreiert hat. Nicht alle Spiele waren souverän, aber dann braucht man auch das notwendige Glück, um ein Spiel zu gewinnen. Das erarbeitet man sich, das hat die Hertha gemacht, deswegen haben sie alle Spiele gewonnen», sagte Vogel.

Ex-Fürther Leitl erinnert sich gerne zurück

Beim ehemaligen Fürther Coach Stefan Leitl wollen die auf Rang zwölf stehenden Franken punkten. Leitl erinnert sich gerne zurück an die Zeit bei der Spielvereinigung. «Ich habe dem Verein viel zu verdanken, wir haben damals Außerordentliches geleistet», sagte Leitl, der Fürth in der Saison 2020/2021 zum Aufstieg in die Bundesliga führte.