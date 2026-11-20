Düsseldorf (dpa) - Die insolvente Warenhauskette Galeria verkleinert ihr Filialnetz. Geschlossen werden sollen die Standorte Berlin Kurfürstendamm, Köln Hohe Straße und München Rotkreuzplatz. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Betroffen sind nach Angaben von Galeria rund 400 Beschäftigte.

Die Mietverträge der drei Filialen laufen im Frühjahr 2027 endgültig aus, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Frank Kebekus. «Mir ist bewusst, dass die Nachricht für die Kolleginnen und Kollegen an diesen Standorten schwer ist.»

In Berlin und München sei mit den neuen Immobilieneigentümern keine Einigung zustande gekommen. Die Filiale in Köln sei «für einen wirtschaftlichen Betrieb deutlich zu groß», so Kebekus.

Galeria hat Anfang Oktober erneut Insolvenzantrag gestellt – zum vierten Mal in sechs Jahren. Der Geschäftsbetrieb in den derzeit noch 83 Filialen läuft vorerst weiter. Alle Standorte werden im Zuge des Insolvenzverfahrens derzeit jedoch auf ihre Rentabilität überprüft. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen stellen vor allem hohe Miet- und Instandhaltungskosten eine Herausforderung dar, wie das Unternehmen angibt.

Erwartet wird, dass zahlreiche weitere Warenhäuser aufgegeben werden. Mehr als die Hälfte könnte schließen, sodass nur noch 30 bis 40 übrig blieben, wie die dpa von mit der Situation vertrauten Personen erfuhr.

Angebotsfrist abgelaufen – bis zu 20 Kaufinteressenten

Derzeit wird ein Käufer für das Unternehmen gesucht. Der Investorenprozess stoße auf reges Interesse, heißt es. Die Frist für unverbindliche Angebote lief am Donnerstag ab. Dem Vernehmen nach gibt es bis zu 20 Kaufinteressenten.

Wie viele davon ernsthaft sind und um wen es sich handelt, ist nicht bekannt. Zwar kursieren Namen, bestätigt ist bislang aber nichts. Weder haben sich die Interessenten öffentlich bekannt, noch hat Galeria dazu Stellung genommen. Am kommenden Montag will der vorläufige Insolvenzverwalter Kebekus im Gläubigerausschuss den aktuellen Stand des Verfahrens präsentieren.

Möglichst bis Ende Dezember soll ein neuer Eigentümer gefunden werden. Bis dahin erhalten die Beschäftigten Insolvenzgeld. Anschließend muss das Unternehmen die Löhne wieder aus eigener Kraft zahlen – oder ein Investor.

Dieser sollte über die nötigen Mittel verfügen. Handelsexperten schätzen den Investitionsbedarf allein bei den Filialen auf mehr als zehn Millionen Euro pro Haus. Galeria beschäftigt derzeit 11.250 Menschen.