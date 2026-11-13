Geisterfahrer verursacht Frontalzusammenstoß in Kreisverkehr

Kolbermoor (dpa/lby) - Ein Geisterfahrer hat in einem Kreisverkehr bei Kolbermoor (Landkreis Rosenheim) einen Frontalzusammenstoß verursacht. Im Zuge des Unfalls kam es zu einer weiteren dramatischen Situation: Ein Angehöriger eines Verletzten kollabierte an der Unfallstelle und musste reanimiert werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Bei dem Unfall war ein 47-Jähriger am Donnerstag in falscher Richtung in den Kreisverkehr gefahren und dort frontal mit dem Wagen eines 25-Jährigen zusammengestoßen. Der Jüngere erlitt mittelschwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, konnte es später aber wieder verlassen.

Als der Vater des 25-Jährigen kurz nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle eintraf, brach er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache zusammen und musste reanimiert werden. Auch er wurde in eine Klinik gebracht, sein Zustand soll mittlerweile aber wieder stabil sein.

Die genaue Unfallursache blieb zunächst unklar. Hinweise auf Alkoholkonsum oder Drogen lagen den Ermittlern nicht vor; die Polizei vermutet jedoch, dass der 47-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.