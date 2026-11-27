München (dpa/lby) - Bayerns Gesundheits- und Präventionsministerin Judith Gerlach (CSU) hat zum Tag der Krebsvorsorge am Samstag (28. November) dazu aufgerufen, Vorsorge- und Früherkennungstermine wahrzunehmen. Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen sei Krebs die zweithäufigste Todesursache im Freistaat, teilte Gerlach mit. In Bayern erkranken demnach jährlich knapp 80.000 Menschen neu an Krebs, rund 30.000 sterben daran.

Zugleich kritisierte die Ministerin zu niedrige Teilnahmeraten. Am Mammografie-Screening und an der Darmkrebsvorsorge nähmen jeweils nur rund 40 Prozent der Anspruchsberechtigten teil. Seit Einführung der Vorsorge-Darmspiegelung sei die Zahl der Darmkrebs-Neuerkrankungen in Bayern aber deutlich gesunken. Neben Vorsorge- und Früherkennungsangeboten der gesetzlichen Krankenkassen verwies sie auch auf Standardimpfungen im Kindesalter gegen HPV und Hepatitis B als Vorbeugung.

Bei Frauen ist laut Gesundheitsministerium Brustkrebs mit rund 11.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebsart im Freistaat, bei Männern ist es Prostatakrebs mit rund 13.000 Fällen. Danach folgen jeweils Darm- und Lungenkrebs.