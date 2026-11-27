Rosenheim (dpa/lby) - Auf einem Pausenhof in Rosenheim soll ein Mann bei beginnendem Schneefall mit seinem Auto gedriftet sein und dabei Schüler gefährdet haben. Bereits zuvor sei er auf einer Straße in der Innenstadt auf- und abgefahren und habe beim Wenden sogenannte Schleuderübungen vollzogen, teilte die Polizei mit. Dabei soll der Mann nach Zeugenberichten auch andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger gefährdet haben.

Augenzeugen hatten das Verhalten des Fahrers am Donnerstagvormittag beobachtet und die Polizei angerufen. Im Rahmen einer Fahndung sei dann ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim angehalten worden, so die Polizei. Gegen den Mann sei nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Die Polizei sucht weiter Zeugen, die das silberfarbene Auto beobachtet haben.