Winterberg (dpa) - Der dreimalige Olympiasieger Georg Hackl hält Felix Loch für den besten deutschen Rennrodler der Geschichte. «Der Felix hat eigentlich alles, was er braucht, was der Rodler braucht. Der bringt viel mehr mit, als ich damals hatte, weil er hat eine überragende körperliche Performance», sagte der 60-jährige Hackl der Deutschen Presse-Agentur. Loch (37) kann beim Weltcup-Auftakt am Wochenende in Winterberg seinen 58. Einzel-Sieg holen und damit zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Aktuell teilt sich Loch die Bestmarke mit dem früheren Hackl-Rivalen Armin Zöggeler aus Südtirol, der seine Karriere vor zwölf Jahren beendete. Hackl feierte als Aktiver 33 Weltcup-Erfolge. Rekorde seien «wahrscheinlich da, um gebrochen zu werden», sagte Loch, der noch mindestens bis zu den Olympischen Winterspielen 2030 in den französischen Alpen auf Topniveau durch den Eiskanal rasen will.

Loch: «Wenn das der Schorsch so über mich spricht...»

Angesprochen auf das Hackl-Lob sagte Loch: «Wenn das der Schorsch so über mich spricht, freut mich das natürlich.» Allerdings halte er solche Quervergleiche für schwierig. «Es sind unterschiedliche Zeiten», sagte der achtmalige Weltcup-Gesamtsieger. «Der Schorsch war zu seiner Zeit sehr, sehr erfolgreich, hat starke Konkurrenz gehabt. Genauso ist es bei mir jetzt auch.» Klar sei: «Am Ende hinterlässt jeder seine Fußstapfen.»

In der Vorsaison gewann Loch den Gesamtweltcup. Bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Cortina d'Ampezzo wurde der Top-Favorit indes nur Sechster. Gold im Einzel holte Teamkollege Max Langenhan (27). Das gelang Loch 2010 und 2014.

Loch und Langenhan würden auch in dieser Saison wieder die Weltspitze bestimmen, meinte Hackl, der im Frühjahr seine Tätigkeit als Trainer für Fahr- und Schlittentechnik beim Österreichischen Rodelverband beendet hatte. «Der Felix und der Max sind schon irgendwo eine Hausnummer für sich.»