Bonn (dpa/lby) - Die schwache Konjunktur trifft Menschen mit Behinderung in Bayern besonders stark. Die Zahl der Arbeitslosen in dieser Gruppe ist im vergangenen Jahr im Schnitt auf gut 28.000 gestiegen, wie das jüngste Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes ergab. Das sei der höchste Stand, den das Barometer seit 2013 dokumentiert habe, hieß es von den Fachleuten.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich demnach 2025 die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderung im Freistaat um zehn Prozent. Eine Besserung ist laut der Studie im laufenden Jahr nicht in Sicht: So waren im Oktober 2026 über 30.000 Menschen mit Behinderung arbeitslos – mehr als sechs Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Unternehmen setzten in wirtschaftlich unbeständigen Phasen den Rotstift vermehrt auch bei der Inklusion an, erläuterten die Studienmacher. So habe die Zahl der Anträge auf Kündigung von Beschäftigten mit Behinderung um nahezu 15 Prozent auf fast 4.700 zugenommen. Zugleich sei die Chance für die Betroffenen, einen neuen Job zu finden, deutlich schlechter als bei Menschen ohne Behinderung.

Drei von vier Betrieben ziehen mit

Gute Nachrichten gibt es laut der Studie dagegen bei der gesetzlichen Pflicht für Unternehmen mit 20 Arbeitsplätzen und mehr, mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze an Menschen mit Behinderung zu vergeben. In Bayern gilt diese für rund 30.000 Unternehmen.

75 Prozent davon besetzen nach Angaben des Inklusionsbarometers die Pflichtarbeitsplätze ganz oder teilweise. Mit einer Beschäftigungsquote von vier Prozent hinke aber vor allem die Privatwirtschaft weiterhin bei der Chancengerechtigkeit hinterher, hieß es.