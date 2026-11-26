München (dpa) - Eigentlich wollte Kabarettist Gerhard Polt (84) an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zum Thema Humor reden - doch der Wintereinbruch hat seine Pläne vereitelt. Polt sei mit dem Auto nach München gestartet, habe dann aber wegen der Wetterlage umkehren müssen, sagte ein Sprecher der Universität. Der 84-Jährige wohnt am Schliersee im Süden Münchens.

Dabei hatte sich Polt schon sehr darauf gefreut, an seiner ehemaligen Universität die «President's Lecture» zu halten. Nun werde man versuchen, einen guten Ersatztermin mit ihm zu finden, sagte der Unisprecher. Zudem hatte die Universität große Pläne. Unipräsident Matthias Tschöp habe Polt zum Ehrenbürger der LMU ernennen wollen, sagte eine Sprecherin. Das sei eine sehr seltene Ehre.

«Furchtbar zuwider»

Die Kabarettistin und Moderatorin Claudia Pichler fühlt mit Polt, mit dessen Werk sie sich in ihrer Dissertation beschäftigt hatte. «Es ist ihm furchtbar zuwider», sagte Pichler, die eigentlich die Einführung zum Vortrag des 84-Jährigen halten sollte. Nun hielt sie eine «Variation der Lecture» - und erzählte scherzhaft von Gerüchten, dass Polt nicht der beste Autofahrer sei. Aber dieses Mal liege es nicht an ihm. «Heute kann er wirklich nichts dafür.»

Tatsächlich hatten Schnee und Eis im Süden Bayerns und in Österreich für teils chaotische Verkehrsverhältnisse gesorgt. Auf glatten Straßen kam es immer wieder zu Unfällenm sogar eine Autobahn wurde zeitweise gesperrt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schneite es am meisten am Alpenrand, mancherorts bereits am Nachmittag mehr als zehn Zentimeter Schnee.