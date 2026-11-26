München (dpa/lby) - Ein Wintereinbruch im Süden Bayerns und in Österreich hat zu Glätte, Unfällen und einer kurzfristigen Autobahn-Sperrung geführt. Vor allem Lastwagen würden sich nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und Blockabfertigung an der österreichischen Grenze auf der Inntalautobahn bis nach Rosenheim zurückstauen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Deshalb dürften bis auf weiteres keine Fahrzeuge mehr auf die A93 in Richtung Süden fahren. Wie lang das so bleiben könnte, war zunächst unklar.

Das Präsidium Oberbayern Süd rechnete damit, dass der Stau und die Sperrung auch für Autofahrer auf anderen Routen in der Region Folgen haben werden. Obwohl die A8 in Richtung Salzburg aktuell «grundsätzlich befahrbar» sei, gebe es dort «erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen mit Stau-Lagen».

Polizei rät von nicht zwingend nötigen Fahrten gen Süden ab

Die Polizei rate im südlichen Oberbayern dringend von nicht zwingend erforderlichen Fahrten in Richtung Tirol ab: «Auch Ausweichstrecken, insbesondere in Richtung Salzburg, werden nach derzeitiger Einschätzung stark überlastet sein und keine verlässliche Alternative bieten.» Autofahrerinnen und Autofahrer würden gebeten, nicht notwendige Fahrten zu verschieben oder ihre Routenplanung entsprechend anzupassen.

Auch an anderen Orten im Süden Oberbayerns bereitete der Schneefall Autofahrern Kopfzerbrechen. Am Sudelfeld kamen vier zivile Fahrzeuge der Bundeswehr bei einer Übung von einem Almweg ab. Ein Fahrzeug mit neun Insassen habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Die Menschen im Fahrzeug hätten sich leicht verletzt selbst befreit, seien zur Abklärung aber in Krankenhäuser gebracht worden.

In Berchtesgaden wurden am Vormittag wegen der glatten Straßen mehrere Unfälle gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch sei leicht verletzt worden. Auf der B20 bei Bischofswiesen und der B305 in Richtung Ramsau wurden Autofahrer wegen liegengebliebener Lastwagen behindert. Ein Linienbus, der nicht weiterfahren konnte, wartete den Angaben zufolge im Bereich der B319 am Obersalzberg längere Zeit auf ein Streufahrzeug.

Auch im Raum Garmisch-Partenkirchen meldete die Polizei zahlreiche Unfälle infolge von Schnee und Glätte, Verletzte gab es nach ihren Angaben nicht. Die B2 Richtung Mittenwald war demnach zeitweise komplett gesperrt, weil drei Lastwägen hängen geblieben waren und den Räumdienst blockierten.

Wo sind bisher die meisten Flocken gefallen?

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schneite es am meisten am Alpenrand. Hier gebe es manchenorts bereits mehr als zehn Zentimeter Schnee, sagte ein DWD-Experte am Nachmittag. Bis zum späten Abend könnten noch weitere fünf bis zehn Zentimeter dazukommen. In Garmisch-Partenkirchen soll es demnach mehr als 20 Zentimeter Neuschnee geben, dort sind bereits 14 Zentimeter gefallen.

Das südliche Alpenvorland war demnach von einer um die fünf Zentimeter dicken Schneedecke überzogen. Auch hier könnten noch einige Zentimeter hinzukommen. Bis Mitternacht sollte der Niederschlag abklingen. In München, und generell südlich der Isar sei im Freistaat bis zum Abend eine Schneedecke möglich, sagte der Wetterexperte.

Nachts wird es glatt

Frostig sollte es auch in der Nacht zum Freitag wieder werden - gebietsweise mit etwas Schnee bei minus 1 und minus 7 Grad. Wer in Südbayern nachts und am frühen Freitagmorgen auf Straßen oder Gehwegen unterwegs ist, sollte vorsichtig sein: Der Wetterdienst rechnete nahezu flächendeckend mit Glätte durch gefrierende Nässe, teils auch durch Schnee. Auch in mehreren Regionen Nordbayerns können die Straßen laut DWD rutschig werden.