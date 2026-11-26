Leipzig (dpa) - Ein neuer Labor-Verbund soll Atmosphärenforschern fortan bessere Vorhersagen für Luftqualität, Wetter und Klima ermöglichen. In den vergangenen Jahren wurden dazu bundesweit zwölf Kalibrierlabore aufgebaut und am Donnerstag übergeben. Nach einer fünfjährigen Aufbauphase gehen sie damit offiziell in Betrieb, wie das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig informierte. Die Forscher sprechen von einem Meilenstein für die Atmosphärenforschung in Deutschland. Als Standorte der neuen Kalibrierlabore wurden unter anderem Bremen, Karlsruhe, Köln, Leipzig und München genannt.

Ähnlich wie Autos, die regelmäßig zur Hauptuntersuchung gebracht werden, lassen auch Atmosphärenforscher ihre Messgeräte überprüfen, um sicherzustellen, dass diese korrekt messen, hieß es. Dafür brauche es die Labore, die Teil des deutschen Beitrags zur EU-Forschungsinfrastruktur Actris seien. «Diese sorgen für einheitliche, vergleichbare Daten verschiedener Messungen von Feinstaubpartikeln, Wolken sowie Spurengasen und damit für eine neue Qualität in diesem Bereich der deutschen Klimaforschung.»

Bär: künftige Klimaveränderungen genauer vorhersagen

Das Bundesforschungsministerium hat den Angaben zufolge 86 Millionen Euro seit 2021 in die Entwicklung und den Aufbau der Labore sowie weitere Messeinrichtungen für Observatorien, Simulationskammern und mobile Forschungsplattformen investiert.

«Mit Actris-D haben wir im Bereich der Atmosphärenforschung eine herausragende Position in Europa und weltweit eingenommen», sagte Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU). Die nun in Betrieb genommenen Labore würden helfen, die Auswirkungen von Aerosolen, kurzlebigen Spurengasen und Wolken auf das Klima besser einzuschätzen. Bär: «Damit können wir die zukünftigen Klimaveränderungen und dessen Auswirkungen genauer vorhersagen.»