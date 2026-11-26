Freising (dpa/lby) - In Bayern sind zuletzt mehr Luchse nachgewiesen worden. Insgesamt seien 121 Tiere aller Altersklassen vom 1. Mai 2025 bis zum 30. April 2026 dokumentiert worden, darunter 85 selbstständige Luchse und 36 Jungtiere, teilte die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising mit. Die Zahl der Weibchen, die Nachwuchs bekommen und aufziehen, sei von 14 im Vorjahreszeitraum auf 18 geklettert.

Die Hochschule, die die Population im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt überwacht, sprach von einem leichten Anstieg der Nachweise insgesamt, nannte allerdings keine weiteren Zahlen. Zu der Entwicklung beigetragen hätten auch mehr Meldungen aus der Bevölkerung - insbesondere von Jägerinnen und Jägern. Sie hätten Aufnahmen aus Fotofallen aus ihren Revieren zur Verfügung gestellt, und so seien bislang unbekannte Luchsreviere identifiziert worden.

Allerdings seien auch schwer verletzte und tote Luchse entdeckt worden - insgesamt neun. Wodurch sie verletzt wurden oder starben, wurde nicht mitgeteilt.

Wichtig sei, dass sich die Tiere für eine langfristig stabile Population in Bayern mit anderen deutschen Populationen vermehrten. Dies sei allerdings wegen fehlender oder unzureichender Wanderkorridore bislang kaum möglich.