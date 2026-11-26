Nürnberg/München (dpa) - Der frühere Chefredakteur des Verlags Nürnberger Presse, Michael Husarek, wechselt zum Bund Naturschutz (BN) in Bayern. Ab 1. April 2027 werde er als politischer Geschäftsführer neuer Landesbeauftragter, teilte der Bund Naturschutz in München mit. Der Verband gewinne damit «einen erfahrenen Medienexperten für seine fachliche, politische und strategische Arbeit».

BN will mehr Menschen für Umweltschutz begeistern

«Mit Michael Husarek gewinnen wir eine Persönlichkeit, die große Erfahrung in der Kommunikation, ein ausgeprägtes Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen und neue Perspektiven in unseren Verband einbringt», sagte der BN-Vorsitzende Martin Geilhufe. Gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung sei es wichtig, «dass wir mit unseren Anliegen möglichst viele Menschen erreichen und für den Natur- und Umweltschutz begeistern».

Husarek war zuvor zehn Jahre lang Chefredakteur des Verlags Nürnberger Presse (Nürnberger Nachrichten, NN.de und nordbayern.de). Nach Angaben des BN soll er seine Erfahrungen im Umgang mit der sich verändernden Medienlandschaft, der Digitalisierung und der Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen in die Weiterentwicklung des Verbands einbringen. Neben der naturschutzfachlichen und umweltpolitischen Arbeit des BN werde ein besonderes Augenmerk darauf liegen, jüngere Generationen für den Natur- und Umweltschutz zu gewinnen und die Rolle des Verbands als Teil einer starken demokratischen Zivilgesellschaft weiter zu stärken.

Husarek: Begreife Aufgabe als große Ehre

«Ich freue mich sehr auf die Zeit beim BN», sagte Husarek. Er sei überzeugt, dass Naturschützerinnen und Naturschützer einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Demokratie leisten würden. «Dies zu verdeutlichen und bei der Weiterentwicklung des größten Umweltverbandes Bayerns helfen zu dürfen, begreife ich als große Ehre.»

Geilhufe betonte zudem, dass der Bund Naturschutz seine politische Durchsetzungskraft weiter erhöhen wolle: «Die Verbindung unterschiedlicher beruflicher Erfahrungen und Kompetenzen macht uns als Verband stärker.»