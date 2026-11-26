München (dpa/lby) - Trotz eines leichten Anstiegs seit dem Jahr 2021 hat sich die Zahl der Raucherinnen und Raucher im Freistaat langfristig deutlich verringert. Während 2005 noch 24,4 Prozent der Menschen im Alter über 15 Jahren in Bayern rauchten, waren es nach den jüngsten Daten aus dem Jahr 2025 nur noch 17,5 Prozent - also etwas mehr als jeder Sechste. Dies teilte das Statistische Landesamt in Fürth mit.

Vor allem der Anteil derjenigen, die regelmäßig zu Zigarette, Pfeife oder neuerdings E-Zigarette greifen, sank kräftig: von 20,6 Prozent im Jahr 2005 auf 13,1 Prozent im Jahr 2025. Der Anteil der Gelegenheitsraucher stieg hingegen leicht von 3,8 auf 4,4 Prozent, während zugleich der Anteil ehemaliger Raucher deutlich zulegte. Aus gesundheitlicher Sicht positiv: Immer weniger aktuelle und ehemalige Raucher geben an, schon als Minderjährige mit dem Rauchen begonnen zu haben.

Bayern im Ländervergleich vorn

In Summe ist Bayern gemeinsam mit Hamburg das Bundesland mit der zweitniedrigsten Raucherquote. Spitzenreiter ist Baden-Württemberg mit 16,5 Prozent, während in Mecklenburg-Vorpommern 25,0 Prozent und damit jeder und jede Vierte nach eigenen Angaben Tabakprodukte konsumieren. Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 19,1 Prozent. Die Angaben gehen auf den Mikrozensus 2025 zurück.

Im Schnitt gibt jeder bayerische Haushalt unverändert um die 15 Euro im Monat für Tabakwaren aus, obwohl die Zahl der gekauften Zigaretten pro Haushalt zwischen 2008 und 2023 von 65 auf 31 Stück pro Monat gesunken ist. Dies erklärt sich durch die gestiegenen Preise: Laut Landesamt haben sie sich seit 2005 mit rund 120 Prozent mehr als verdoppelt, während die allgemeine Preissteigerung 32 Prozent beträgt.