Nürnberg (dpa/lby) - Selbst im Fußballleben des früheren Weltmeisters Miroslav Klose gibt es noch Premieren. Der ehemalige Nationalstürmer wird als Trainer des 1. FC Nürnberg im Flutlichtspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim erstmals die Atmosphäre der Voith-Arena erleben.

Mit der U17 des FC Bayern München habe er immerhin schon einmal auf einem Nebenplatz gespielt, berichtete Klose vor dem schweren Gastspiel in der 2. Bundesliga beim Erstligaabsteiger. Der Weltmeister von 2014 hat aber «viel Gutes» gehört über dieses «sehr schöne Stadion». Auf 555 Metern ist es sogar das höchstgelegene Stadion im deutschen Profifußball.

Die Wut des Kapitäns

Die Kletterpartie will Klose gewinnen. Der Trainer des Tabellenzweiten aus Nürnberg möchte auch die Heimpleite vor einer Woche gegen Eintracht Braunschweig (1:2) vergessen machen. «Wir wollen viel besser Fußball spielen, als wir es gegen Braunschweig getan haben», sagte Klose.

Die Niederlage gegen die Niedersachsen hatten sich die Nürnberger mit Sorglosigkeit und individuellen Fehlern selbst eingebrockt. Das brachte nach dem Schlusspfiff auch Kapitän und Torwart Jan Reichert in Rage, der seine Teamkollegen noch auf dem Platz im Mannschaftskreis zusammenstauchte. «Leichte Fehler, Unaufmerksamkeiten, Laissez-faire, in vielen Situationen nicht durchgezogen - so gewinnst du kein Spiel», schimpfte Reichert.

Mithelfen, es besser zu machen, kann gegen die bei Standards starken Heidenheimer wieder Abwehrstabilisator Fynn Otto. Der 24 Jahre alte Neuzugang vom SC Verl fehlte Kloses Mannschaft zuletzt mehr als drei Wochen wegen muskulärer Probleme in der Wade.

«Er hat sein Programm absolviert. In dieser Woche hat er alles mitgemacht, hat keine Beschwerden», berichtete Klose vor dem Abschlusstraining. «Wir gehen davon aus, dass er dabei ist.»

Lob für Heidenheims Langzeittrainer

Otto würde den Franken in der Defensive gegen die Heidenheimer, die ihre vergangenen drei Duelle gegen den 1. FC Nürnberg mit 11:1 Toren gewonnen haben, guttun. Gegen Braunschweig führte ein vertändelter Ball seines Stellvertreters Stjopa Mkrtschjan im Spielaufbau zum unglücklichen Eigentor von Javier Fernandez zum 1:1. Otto sei «defensiv richtig clever», lobte Klose den schmerzlich vermissten Innenverteidiger. Außerdem habe er viel Ruhe am Ball, eine saubere Technik und Übersicht.

Lob gab es von Klose vor seiner persönlichen Premiere im ehemaligen Albstadion auch für Heidenheims Langzeittrainer Frank Schmidt, der einst für den FCN sein Profidebüt gegeben hatte und im Sommer nach fast 20 Jahren seinen Herzensverein in Baden-Württemberg verlassen wird. Sein Kollege schaffe es, sagte Klose, sich mit verändernden Mannschaften immer zu behaupten. «Da muss man den Hut ziehen.»