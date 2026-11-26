München (dpa) - Die seit Monaten in Umfragen vor der Union liegende AfD hat nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder ihr Wählerpotenzial erschöpft. «Die AfD hat gerade ihren Peak erreicht – in Deutschland wie in Bayern», sagte der bayerische Ministerpräsident der «Süddeutschen Zeitung». Die Migrationspolitik der Bundesregierung entfalte ihre Wirkung, inzwischen verließen mehr Menschen ohne Bleiberecht Deutschland als neu dazukämen.

Söder setzt auf Sachpolitik gegen die AfD

Das zahle sich gegenüber der AfD aus, der man weiterhin mit Sachpolitik begegnen müsse, sagte Söder. «Wir werden sie weiter inhaltlich hart stellen, insbesondere bei den Themen, die die Menschen besonders betreffen: Wirtschaft, Migration, Soziales», betonte er.

In aktuellen Umfragen kommt die AfD je nach Institut auf Werte zwischen 26 und 28 Prozent – die Union dagegen nur auf 19,5 bis 21 Prozent. In Bayern liegt die CSU zwar mit Werten zwischen 36 und 37 Prozent noch klar vor der AfD – diese rangiert im Freistaat mit 21 bis 22 Prozent aber auch schon lange auf dem zweiten Rang.

Söder wünscht sich eine Fortsetzung mit den Freien Wählern

Mit Blick auf die Lage in Bayern betonte Söder, er strebe auch nach der Landtagswahl 2028 eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern an. Es wäre die dritte Regierungsbildung der beiden Parteien in Folge.

Obwohl Umfragen vorhersagen, dass es knapp werden könnte, gibt sich Söder betont optimistisch: «Ich bin zuversichtlich, dass es reicht.» In der CSU hatte es in den vergangenen Monaten auch Stimmen gegeben, die sich gegen eine Vorfestlegung auf eine weitere Regierungszeit mit den Freien Wählern ausgesprochen hatten.

Freie Wähler stehen vor grundlegendem Veränderungsprozess

Welche Folgen der Tod von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger für das Abschneiden der Partei bei der nächsten Wahl hat, bleibe abzuwarten, sagte Söder. «Aber für die Freien Wähler als Partei bedeutet das einen grundlegenden Veränderungsprozess. Sie müssen sich jetzt breiter aufstellen.» In Umfragen kamen die Freien Wähler vor dem Tod Aiwangers nur noch auf 9 bis 10 Prozent – damit liegen sie deutlich hinter ihrem Ergebnis von der Wahl 2023.