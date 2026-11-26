Kemmern (dpa/lby) - Nach dem Brand eines geparkten Autos in Kemmern (Landkreis Bamberg) sind vier Tatverdächtige ermittelt worden. Zwei von ihnen, ein 17 und ein 19 Jahre alter Mann, sitzen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Verdächtigen, 21 und 30 Jahre alt, seien im Zusammenhang mit anderen Strafverfahren inhaftiert. Zum Motiv äußerten sich die Ermittler mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Der Wagen war den Angaben zufolge am 2. Oktober in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Schnell habe sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung erhärtet, hieß es.

Zeugenhinweise und die Auswertung von Videoaufzeichnungen waren laut Polizei entscheidend. Die Ermittler identifizierten ein Mietfahrzeug, das mit der Tat in Verbindung stehen soll. Es wurde sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht. Zudem vollzogen die Beamten den Angaben nach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher.