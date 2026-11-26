München (dpa/lby) - Im Münchner Bahnhofsviertel haben Zoll und Polizei am Abend mit einer groß angelegten Kontrollaktion von Geschäften aller Art begonnen. Hunderte Beamte seien im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher.

Kontrolliert werden demnach Lebensmittelgeschäfte und jegliche andere Gewerbebetriebe, deren Inhaber und Beschäftigte. Es gehe dabei etwa um mögliche Schwarzarbeit oder Verstöße gegen das Lebensmittelgesetz.

Bereits zweite Großkontrolle in diesem Jahr

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass Polizei und Zoll eine solch große Kontrollaktion starten. Im April hatten mehr als 500 Beamtinnen und Beamte zeitgleich mehrere Dutzend Geschäfte in dem Viertel überprüft.