Ingolstadt/Leipzig (dpa/lby) - Der AfD-Landtagsabgeordnete Oskar Lipp darf trotz seiner Rolle in der früheren Nachwuchsorganisation der Partei seinen «Kleinen Waffenschein» behalten. Die Einstufung der Jungen Alternative für Deutschland (JA) als «Verdachtsfall einer extremistischen Bestrebung» durch den bayerischen Verfassungsschutz rechtfertige nicht den Entzug waffenrechtlicher Erlaubnisse von deren Anhängern, teilte das Bundesverwaltungsgericht mit.

Beim Entzug der Erlaubnis für Schreckschuss-, Luftdruck- und weitere erlaubnisfreie Waffen dürften Waffenbehörden die Einstufung solcher Organisationen durch den Verfassungsschutz zwar als Indiz zurate ziehen, urteilte das Gericht in Leipzig. Allein die Einstufung als Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz reiche für ein Waffenverbot gegen Anhänger der betreffenden Vereinigung aber nicht aus. Die JA war erst nach der Entscheidung der Waffenbehörde in Lipps Fall vom Verfassungsschutz als «gesichert extremistische Bestrebung» eingestuft worden.

Abgeordneter sieht «gute Nachricht für alle rechtstreuen Bürger»

Lipp teilte auf Nachfrage mit, die Stadt Ingolstadt habe ihm den Kleinen Waffenschein 2022 entzogen, weil er bis 2020 Mitglied der JA gewesen sei. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sei «eine gute Nachricht für alle rechtstreuen Bürger», sagte er. «Das Gericht hat klargestellt, dass bloße Verdächtigungen für den Entzug einer Waffenbesitzerlaubnis nicht ausreichen, auch dann nicht, wenn eine Verfassungsschutzbehörde einen Verdachtsfall behauptet.»

Schon der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte Lipp bei seiner Klage gegen den Entzug der Erlaubnis recht gegeben - wenn auch mit einer etwas anderen Begründung als nun das Bundesverwaltungsgericht. Neben Lipp klagte ein weiterer AfD-Kommunalpolitiker aus Bayern erfolgreich gegen ein Waffenverbot - er darf seine Waffenbesitzkarte für Sportschützen behalten.