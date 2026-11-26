München (dpa) - Der FC Bayern München hat für den Sportpark Unterhaching größere Pläne als bislang bekannt und gibt seiner Frauenfußball-Abteilung mit einer 80-Millionen-Euro-Investition riesigen Schub. Statt des Umbaus des vor einem Jahr gekauften Stadions wird es mehr oder weniger einen Neubau geben.

«Wir betreiben Frauenfußball seit über 50 Jahren, sind also eine Institution in dem Frauensport und haben natürlich Großes vor. Wir wollen uns in der internationalen Spitze etablieren und dazu gehört die richtige Infrastruktur», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Rund 60 Millionen Euro sind für das Stadion kalkuliert, 20 Millionen Euro werden in das neue Leistungszentrum direkt an dem Stadion investiert - deutlich mehr als bislang geplant. «Das ist ein Meilenstein und ist in Europa sicherlich einzigartig», sagte Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech. Der Umzug des kompletten Frauen- und Mädchenfußballs ist für 2029 geplant. Dann wird die Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen.

Dreesen: Wollen nicht ans «Festgeldkonto»

Bei einer Begehung in diesem Jahr habe man sich nicht nur den Beton angeschaut, sondern sei auch «in jeder Toilette» gewesen, berichtete Dreesen von dem Besuch der Spielstätte, in der die SpVgg Unterhaching einst auch in der Bundesliga auflief. «Ich wollte mir nicht vorstellen, dass das sozusagen die Zukunft unseres Frauenfußballs werden soll, weil nur die Trainingsplätze neu machen und das Stadion lassen, wie es ist, das passte für mich überhaupt nicht zur Vorstellung einer langfristigen topmodernen Entwicklung mit dem Anspruch, den wir als FC Bayern auch haben.»

Man wolle nicht nur im Männerfußball, sondern auch im Frauenfußball «Spitze» sein. «Dazu gehört eine vernünftige Infrastruktur. Und so hat sich das entwickelt. Da war sozusagen der Beginn dieses Babys. Und jetzt werden wir es dann zum Laufen bringen», sagte Dreesen. Man wolle die Investitionen aus «dem laufenden Betrieb» finanzieren und nicht «unbedingt an unser berühmtes Festgeldkonto rangehen».

Andere Olympia-Rolle?

Der 59-Jährige ist davon überzeugt, dass sich mit dem Frauenfußball in der Zukunft auch Geld verdienen lässt. «Wir glauben zutiefst daran, dass mittel- und längerfristig der Frauenfußball weiter wächst, dass er weiter Attraktivität gewinnt, dass er dadurch deutlich größere Reichweiten als heute erzielt», sagte Dreesen. Das wirke sich etwa auf TV-Einnahmen oder Sponsoren aus. «Für uns ist es kein Kurzstreckenlauf. Aus unserer Sicht, auch aus meiner ganz persönlich, ist, Frauenfußball auf ein völlig anderes, neues Niveau zu entwickeln, auch wirtschaftlich ein Marathon.»

Im Zuge des Münchner Olympia-Projekts für 2036, 2040 oder 2044 könnte die Investition sich für den Sportpark ebenfalls auszahlen. Das Stadion mit einer Kapazität von 15.000 Zuschauern ist bislang für Hockey vorgesehen. Er könne sich vorstellen, dass da auch andere Bedürfnisse kämen, «weil das so schön sein wird», sagte Dreesen.