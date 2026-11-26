Lamprechtshausen (dpa) - Bei einem Busunfall nahe der bayerischen Grenze sind in Österreich etwa 20 Menschen verletzt worden. Der Bus sei im Bundesland Salzburg mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte das Rote Kreuz der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur APA berichtet.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Lamprechtshausen bei winterlichen Straßenverhältnissen. Es handelte sich nach Angaben des Roten Kreuzes um einen Reisebus. Über die Herkunft der Reisegruppe und den Grad der Verletzungen machten vorerst weder die Rettungsorganisation noch die Polizei Angaben. Ein Foto der APA zeigte einen beschädigten Bus mit der Firmenaufschrift eines Passauer Reiseunternehmens. Ein Mitarbeiter des Unternehmens beantwortete der dpa vorerst keine Fragen.

Auf Österreichs Straßen kam es aufgrund von Schneefall vielerorts zu Unfällen, Staus und Straßensperren. Im Bundesland Oberösterreich starb laut einem APA-Bericht ein Lkw-Fahrer, als sein Lastwagen in eine Tunnelwand krachte.