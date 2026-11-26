München (dpa/lby) - Zwei über 80 Jahre alte Frauen sind in München innerhalb von zwei Tagen Opfer sogenannter Schockanrufe geworden und haben Bargeld und Wertsachen im jeweils sechsstelligen Wert an Betrüger übergeben. Die Anrufer gaben sich als Krankenpfleger und als Arzt aus, wie die Polizei mitteilte. In beiden Fällen behaupteten sie, ein Angehöriger sei schwer erkrankt und brauche teure Medikamente.

Die Seniorinnen übergaben das Geld und ihre Wertsachen demnach an Abholer, die an der Wohnungstür erschienen. Eine der Frauen gab nach Angaben eines Polizeisprechers auch Schmuck her, darunter Ketten, Ringe und Armbänder. Angehörige bemerkten den Betrug erst später, hieß es.

Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist laut einem weiteren Sprecher offen. Die Polizei prüfe bei allen möglichen Fällen von Callcenterbetrug, ob es Verbindungen gebe, sagte der Sprecher. Betrüger riefen häufig ganze Straßenzüge durch. Auch in diesen Fällen müssten die Ermittlungen zeigen, ob ein Zusammenhang besteht.

Die Kriminalpolizei ermittelt demnach und sucht Zeugen. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen. Krankenhäuser, Polizei oder Staatsanwaltschaft verlangten nie Bargeld und schickten keine Boten.