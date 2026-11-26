Pfaffenhofen a.d.Ilm (dpa/lby) - Weil eine 48-jährige Frau und ihr 19 Jahre alter Begleiter ohne Kinder auf einem Familienparkplatz geparkt haben sollen, ist es vor einem Verbrauchermarkt in Pfaffenhofen an der Ilm zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Eine 43 Jahre alte Frau und ihr 51 Jahre alter Ehemann sprachen die 48-Jährige und ihren Begleiter demnach am Mittwoch auf dem Parkplatz an. Dadurch sei ein Streit entstanden, der eskaliert sei. Es soll zu Faustschlägen und Fußtritten gekommen sein. Insbesondere das Ehepaar erlitt laut Polizei Verletzungen. Sie begaben sich demnach selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei trennte die Beteiligten und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.