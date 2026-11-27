München (dpa) - Der Schnee ist da und die Kälte auch: Ab Freitag können Wintersportler auch auf deutschen Pisten ihre Schwünge ziehen. Der Skibetrieb startet an Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, und auch in der Wintersport Arena Sauerland bei Winterberg. Fast überall sollen spätestens zu den Weihnachtsferien die Lifte laufen.

Die Preise

Die Gäste müssen sich auf höhere Preise einstellen. Der Tagesskipass kostet nach Angaben des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS) durchschnittlich 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Im italienischen Südtirol beträgt der Preisanstieg bei Seilbahnen dieses Jahr durchschnittlich 3,4 Prozent, wie der Verbraucherverband Altroconsumo berechnet hat. Auch in Österreich müssen Skifahrer tiefer in die Tasche greifen.

Bei der Bayerischen Zugspitzbahn kann deutlich sparen, wer sein Ticket am Vortag online kauft. Eine Tageskarte kostet am Zugspitzplatt 78 Euro an der Kasse und 70,50 Euro als Online-Ticket am Vortag. An der Zugspitze lohnt sich der Vorabkauf auch aus einem anderen Grund: Ist das Tageslimit von rund 4.500 Gästen erreicht, gibt es keine Tickets mehr.

Heißer Sommer, Kaltstart in den Winter

Nach dem heißen Sommer gab es Sorge, wie sich die Temperaturen zum Winter entwickeln, doch zum Saisonstart spielt das Wetter mit. Gleich am Samstag sollen unter anderem im oberbayerischen Alpen-Plus-Gebiet Spitzingsee die ersten Lifte fahren, ebenso im schwäbischen Gebiet Grasgehren, das damit den Start um eine Woche vorzieht.

Eine Woche später (4. Dezember) wollen unter anderem die Söllereck-, Fellhorn und Kanzelwandbahn bei Oberstdorf starten. Weitere Gebiete folgen, darunter das Sudelfeld und das Brauneck.

Schneekanonen

Fast überall wird künstlich beschneit. Am Skiliftkarussell Winterberg hat man dafür technisch aufgerüstet: Zwei Pisten werden mit sogenannten Allwetterschneeerzeugern beschneit. Damit lässt sich Schnee auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt herstellen. Für normale Schneekanonen braucht es zumindest leichte Minusgrade.

An der Zugspitze setzt man nur auf natürlichen Schnee. Zum ersten Präparieren der Pisten nutzt die Zugspitzbahn allerdings alten Schnee, der in Mulden und an schattigen Stellen in Depots den Sommer überdauert hat.