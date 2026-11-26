Karlstein am Main (dpa/lby) - In Karlstein am Main ist eine Lagerhalle aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Am Donnerstagabend erreichte die Feuerwehr-Leitstelle gegen 17.10 Uhr die Meldung über das Feuer, wie die Polizei Unterfranken mitteilte.

Örtliche Feuerwehren und eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg trafen demnach rasch ein. Das Gebäude stand zu diesem Zeitpunkt bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehrleute gingen nach Polizeiangaben sofort gegen den Brand vor und hatten ihn nach etwa anderthalb Stunden gelöscht.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat bereits am Einsatzort ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie klärt nun, wie es zu dem Feuer kam, und ermittelt die Höhe des Schadens an der Halle und an den dort befindlichen Fahrzeugen, wie es hieß.