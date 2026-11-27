München (dpa/lby) - Nach dem Wintereinbruch im Süden Bayerns bleibt es auch am Freitag frostig kalt - aber nur stellenweise sind noch einmal ein paar Schneeflocken dabei. Die Straßen können deshalb teils wieder rutschig sein.

Im Süden soll es bei Hochnebel den ganzen Tag über grau und trüb bleiben - mit einer Ausnahme: In hohen Lagen der Alpen scheint laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Sonne. Verbreitet herrscht leichter Dauerfrost bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt.

Auch in Nordbayern bleibt es laut DWD überwiegend bedeckt. Nur am Spessart und in der unterfränkischen Rhein-Main-Region sind kurzzeitige Auflockerungen möglich. Die Temperaturen sollen bei -3 bis 1 Grad liegen.

Am Donnerstag hatte ein Wintereinbruch im Süden Bayerns und in Österreich zu Glätte, Unfällen und einer zeitweisen Autobahnsperrung geführt. Weil sich Lastwagen nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und Blockabfertigung an der Grenze auf der Inntalautobahn bis nach Rosenheim zurückstauten, durften zeitweise keine Fahrzeuge mehr auf die A93 in Richtung Süden fahren. Erst am Abend gab es Entwarnung und die Autobahn wurde wieder freigegeben.