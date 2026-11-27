Rio de Janeiro (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn lässt ihre Zukunft beim FC Bayern München weiterhin offen. «Es ist jetzt nicht der Moment, um so etwas zwischen Training und Spieltag kurz mal zu entscheiden. Ich werde mir da in Ruhe Zeit für nehmen», sagte Gwinn auf einer Pressekonferenz während der Südamerikareise der DFB-Frauen zu einer möglichen Verlängerung ihres bis zum 30. Juni 2027 laufenden Vertrags.

Sie sei inzwischen 27 Jahre alt und werde «keine zehn Verträge mehr» in ihrem Leben unterschreiben. Deshalb wolle sie sich die nötige Zeit nehmen, um eine Entscheidung zu treffen. Zugleich betonte die Abwehrspielerin, dass sie sich in München «sehr, sehr wohlfühle» und die Bundesliga auch im Vergleich zum Ausland eine «sehr attraktive Liga» sei. «Sonst wäre ich auch nicht so lange hier», erklärte die Rechtsverteidigerin.

Gwinn fühlt sich in München wohl

Mit Blick auf die auslaufenden Verträge von Gwinn und ihrer Teamkollegin Klara Bühl hatte FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer unlängst auf der Jahreshauptversammlung betont, beide Spielerinnen langfristig in München halten zu wollen. Sie könnten beim FC Bayern zu «Legenden» werden. Gwinn bezeichnete dies als «sehr, sehr schönes Zeichen», betonte aber, dass es eine «individuelle Entscheidung» sei.

Zuletzt hatte Gwinn ihren Vertrag in der bayerischen Landeshauptstadt im Juli 2024 vorzeitig verlängert. «Es ist kein Geheimnis, dass ich mich wohlfühle in München, dass ich dort jetzt schon meine achte Saison spiele und große Ziele habe, auch jetzt in der Saison noch», sagte die Fußballerin. Gwinn spielt seit ihrem Wechsel vom SC Freiburg im Sommer 2019 für die Bayern, wurde dort aber auch immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen.