Deggendorf (dpa) - Die Polizei hat in Niederbayern eine Ärztin mit Blaulicht aus einem Stau manövriert und so vermutlich eine lebenswichtige Organtransplantation gerettet. Die Frau sei auf dem Weg zur Abholung von Spenderorganen gewesen und dabei auf der Autobahn 92 in einen Stau in einem Baustellenbereich bei Wörth an der Isar geraten, hieß es in einer Mitteilung der Autobahnpolizei. Es sei höchste Eile geboten gewesen, sagte ein Sprecher.

Polizist lässt Ärztin in Streifenwagen steigen

Angesichts der zeitkritischen Lage kam ein Polizist über die Baustelle angefahren. Er holte die Ärztin und die Transportboxen in den Streifenwagen und brachte sie mit Blaulicht ins Donauisarklinikum in Deggendorf.

Das medizinische Team bedankte sich später bei der Polizei. Die Organtransplantation habe planmäßig durchgeführt werden können, hieß es. Wo diese Operation durchgeführt wurde, war nicht bekannt.

Der Stau hatte sich am Donnerstag gegen 18.00 Uhr in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Isar und Dingolfing-West ereignet. Vorangegangen waren Unfälle auf beiden Richtungsfahrbahnen. Unter anderem war bei einer Autofahrerin ein Reifen geplatzt.