Götz Otto freut sich über erstes Enkelkind

München (dpa) - Schauspielstar Götz Otto ist Großvater geworden. Sein Enkelsohn sei am Freitagmorgen auf die Welt gekommen, verriet der 58-Jährige der dpa in München. Mutter und Kind gehe es «sehr gut». Für den berühmten Schauspieler und seine Ehefrau, die in der Nähe von München leben, ist es das erste Enkelkind.

Ob der Kleine Ähnlichkeiten hat mit seinem berühmten Großvater, der sich unter anderem als «James Bond»-Schurke einen Namen machte? Das kann Otto noch gar nicht sagen. «Ich habe bislang nur ein Foto gesehen», erklärte der Schauspieler. «Am meisten freue ich mich jetzt, das Kind das erste Mal zu sehen und dann die Eltern in den Arm zu nehmen und zu beglückwünschen.»

Auf das Leben als Großvater ist Otto schon gespannt. «Ich freue mich, dass es einen neuen Menschen auf der Welt gibt, um den man sich kümmern kann und dem man beim Aufwachsen zusehen kann, das finde ich sehr, sehr spannend», verriet er. Auch Hilfe für die kleine Familie seines Sohnes ist Ehrensache für ihn. «Wir unterstützen, wo es geht», ebenso wie die Eltern der Mutter. «Das ist ein ganz normales familiäres Miteinander.»

Otto spielt bis heute immer wieder Theater. Auch im Kino und im Fernsehen war er schon oft zu sehen, so etwa im Holocaust-Drama «Schindlers Liste», im «James Bond»-Streifen «Der Morgen stirbt nie», im TV-Historienmehrteiler «Die Säulen der Erde» oder in der Kino-Komödie «Iron Sky». Aktuell ist er in der Comedy-Agentenserie «SpyOn» in der ZDF Mediathek zu sehen.