Flugzeug zeigt Fehler an - Söder-Rückreise verzögert sich

Zagreb (dpa/lby) - Kleiner Zwischenfall auf der Rückreise von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aus Kroatien: Weil eine Warnlampe mögliche Probleme an einem Triebwerk anzeigte, musste die private Chartermaschine mit Söder und seiner Delegation an Bord den Start abbrechen. Das Triebwerk sei zwar sauber gelaufen, hieß es von der Fluggesellschaft - aber ein Start sei so nicht möglich gewesen. Eine Ersatzmaschine wurde aus Deutschland nach Zagreb bestellt, um die Gruppe noch am Abend zurück nach München zu bringen. Söder hatte am Mittag den kroatischen Regierungschef Andrej Plenković getroffen.