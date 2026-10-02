Klopp reist ohne Kapitän Gnabry nach Griechenland

Herzogenaurach (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ohne Bayern-Profi Serge Gnabry zum vierten Nations-League-Spiel nach Griechenland reisen. Der 31 Jahre alte Angreifer, der die DFB-Auswahl beim 2:0 gegen Serbien am Donnerstagabend erstmals als Kapitän angeführt hatte, ist bereits aus dem Teamquartier in Herzogenaurach nach München zurückgekehrt, wie der DFB mitteilte.

Bundestrainer Jürgen Klopp wird am Samstag nach dem Abschlusstraining, das noch in Franken stattfindet, mit dem von der UEFA erlaubten Spieltags-Kader von 23 Akteuren nach Thessaloniki fliegen. Die Partie gegen den Tabellenführer findet am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) im Toumba Stadium statt.

Karl könnte Gnabry in der Startelf ersetzen

Gnabry war als einziger Akteur in allen drei Länderspielen unter Klopp zum Einsatz gekommen. Er gehörte bereits zum Kader der ersten Woche, obwohl er nach einer schweren Muskelverletzung erst kurz vor den ersten Länderspielen der Saison sein Comeback beim FC Bayern gegeben hatte.

Für ihn könnte in Thessaloniki sein Vereinskollege Lennart Karl auf dem rechten Flügel beginnen. Der 18-Jährige war gegen die Serben nicht zum Einsatz gekommen.

Als Kapitän könnte Florian Wirtz erstmals die DFB-Elf gegen die Griechen auf den Platz führen. Der 23-Jährige hatte schon beim Spiel in München die Binde von Gnabry übernommen, als dieser von Klopp ausgewechselt worden war.