Oktoberfest-Finale: Wolken, Sonne und milde Temperaturen

München (dpa/lby) - Bislang sind die Oktoberfest-Besucher vom Wetter verwöhnt gewesen - mit Sonne und milden Temperaturen. Das letzte Wiesn-Wochenende in München könnte dagegen trüb starten. Vom Alpenvorland bis in das nördliche Schwaben könne der Himmel am Feiertag längere Zeit bedeckt sein, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Für andere Teile des Freistaats gilt: häufig Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 23 Grad. In den westlichen Alpen sind laut DWD sogar Schauer und Gewitter möglich.

Trüber Start in den Sonntag

Am Sonntag, zum Ausklang des Oktoberfestes, herrscht dann nach einem trüben Start überall ruhiges Herbstwetter, mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken und erneut Werten bis zu 23 Grad. Nur im westlichen Franken könnte es regnen, ebenso später vereinzelt auch am westlichen Alpenrand. Für die Jahreszeit sei es weiterhin sehr mild, heißt es vom DWD.

Und ein Hinweis für Autofahrer: In der Nacht könne sich örtlich Nebel bilden, heißt es in der Wettervorhersage. Die Temperaturen sinken nachts zudem auf bis zu 5 Grad.