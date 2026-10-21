Größere Mengen Heroin geschmuggelt - Zwei Männer verhaftet

Regensburg (dpa/lby) - Zwei mutmaßliche Drogendealer sind bei einer Durchsuchungsaktion im Landkreis Regensburg verhaftet worden. Die 44 und 51 Jahre alten Männer stünden im Verdacht, in den Jahren 2020 bis 2024 knapp 100 Kilogramm Heroin geschmuggelt und verkauft zu haben, teilte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes München mit. Die Verdächtigen befinden sich demnach in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft.

Bei der Aktion am frühen Mittwochmorgen seien drei Wohnungen und ein landwirtschaftlich genutztes Anwesen durchsucht worden. Die Männer sollen die Drogen in von Kurieren genutzten Autos eingeschmuggelt und in der Region Regensburg gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Gegen die Kuriere werde nach entsprechenden Drogenfunden ebenfalls ermittelt, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamts.

Am Nachmittag waren die Durchsuchungen dem Sprecher zufolge abgeschlossen. Jetzt müssten sichergestellte Beweismittel ausgewertet werden, unter anderem Mobiltelefone. Die Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern, des Zollfahndungsamtes München und des bayerischen Landeskriminalamtes gehen weiter.