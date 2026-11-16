Grundwasser-Situation in Bayern bleibt vielerorts angespannt

München (dpa) - Der Sommer ist lange vorbei, doch Wasserknappheit bleibt im Freistaat ein Thema - und der Blick ins nächste Jahr ist wenig optimistisch. «Falls die Trockenheit bestehen bleibt und im Winterhalbjahr nicht deutlich mehr Niederschläge fallen, dürfte die Situation im kommenden Sommer angespannter werden», erklärt der Geschäftsführer der Landesgruppe Bayern des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Gunnar Braun. «Die Grundwasserspeicher verfügen vielerorts kaum noch über ausreichende Reserven, um längere Trockenphasen abzufedern.»

Zur aktuellen Situation heißt es vom VKU: «Die öffentliche Wasserversorgung in Bayern ist weiterhin gesichert. In einigen Regionen hat sich die Lage durch höhere Niederschläge zuletzt stabilisiert. Eine nachhaltige Entspannung gibt es jedoch noch nicht.» Besonders in Südbayern und Schwaben verfolgten viele Wasserversorger aufmerksam die Entwicklung. «Wünschenswert wären überdurchschnittliche und vor allem langanhaltende Niederschläge im Winterhalbjahr.» Entscheidend sei, dass genug Wasser in offenen, gesunden Böden versickern könne, um so die Grundwasserspeicher aufzufüllen.

Wasser sparen, wo immer möglich

Die Stadtwerke München sprechen von einer nach wie vor angespannten Lage. Unter anderem wegen des gesunkenen Wasserverbrauchs in der Stadt bleibe sie aber beherrschbar. Die Einschätzung für den Sommer 2027: «Wir sehen keine Entspannung». Ein Stadtwerke-Sprecher erklärt: «Nach dem extrem trockenen Winter 2025/2026 und dem extrem trockenen Sommer 2026 werden sich die Grundwasserstände nicht so schnell erholen wie erhofft». Menschen sollten das Trinkwasser weiterhin sorgsam und bewusst verwenden. Die dringende Bitte: Wasser sparen, wo immer möglich.

Im Niedrigwasser-Lagebericht Bayern (Stand: 13. November) heißt es: «Aktuell zeigen 76 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen sowie Quellen und 72 Prozent der Messstellen der tieferen Grundwasserstockwerke niedrige Verhältnisse». Nach dem niederschlagsarmen Sommerhalbjahr brachte demnach Tief Pia in der ersten Novemberhälfte vor allem in Südbayern länger anhaltende und ergiebige Niederschläge.

Tanklastwagen bringen Trinkwasser ins Allgäu

Auch in Wiggensbach im Oberallgäu wird auf mehr Regen gehofft. Der Markt erhält über eine Notverbundleitung vom Fernwasserverband täglich rund 500 Kubikmeter Trinkwasser und die restlichen 50 Kubikmeter werden bei Bedarf mit Tanklastwagen zugefahren, wie Bürgermeister Thomas Eigstler (CSU) erläutert. Die Maßnahme der Tanklastwagen laufe von Montag bis Freitag, mindestens noch diese Woche und bei Bedarf auch länger.

Bayerns VKU-Landesgruppen-Geschäftsführer Braun erklärt: Wasserversorger arbeiteten bayernweit längst daran, ihre Systeme klimarobuster zu machen, etwa indem sie Infrastrukturen prüften und anpassten oder sich mit anderen Versorgern zu Verbundsystemen zusammenschlössen. «Wir müssen uns darauf einstellen, dass Dürren und regionale Wasserknappheiten künftig häufiger und länger auftreten werden.»

Trinkwasser nicht für Autowäsche

In Lohr am Main in Unterfranken gelten die Verbote zum Wasserverbrauch weiter. «Am bisherigen Sachstand hat sich leider nichts verändert», heißt es vom Werkleiter der Stadtwerke Lohr am Main, Johannes Goßmann. Die Wasserampel stehe weiterhin auf Rot. «Die Quellschüttungen haben sich bislang nicht erholt und befinden sich nach wie vor auf dem niedrigsten Stand seit Beginn unserer Aufzeichnungen. Eine nachhaltige Verbesserung der Wassersituation ist derzeit nicht erkennbar.» Die Quellschüttung gibt an, wie ergiebig eine Quelle ist.

Die Verbote gelten weiter - das heißt konkret: Es ist bis auf Weiteres etwa verboten, Rasenflächen mit Trinkwasser zu bewässern und Hausfassaden, Terrassen, Wege oder Fahrzeuge damit zu reinigen. Die Verbote gelten Goßmann zufolge so lange, bis sie ausdrücklich aufgehoben werden. Voraussetzung dafür sei, dass sich die Wassersituation nachhaltig verbessere. «Auch wenn die Trinkwasserversorgung derzeit für den normalen Bedarf gesichert ist, zeigt die außergewöhnliche Situation unserer Quellen, dass Wasser keine unbegrenzt verfügbare Selbstverständlichkeit ist.»

Situation in Landau an der Isar jetzt entspannter

Auch im niederbayerischen Landau an der Isar hatte es im Sommer ein Bewässerungsverbot gegeben. Die Wasserversorgung stoße aufgrund des erhöhten Verbrauchs an ihre Grenzen, hatten die dortigen Stadtwerke im Juni mitgeteilt. Inzwischen hat sich die Situation verbessert. «Die Pegelstände unserer Brunnen haben sich aufgrund des Bewässerungsverbots erholen können», teilt Bereichsleiter Patrick Edenhofer von den Stadtwerken mit.

«Wir bitten unabhängig davon weiterhin um einen verantwortungsbewussten Umgang mit unserem Trinkwasser.» Das Bewässerungsverbot sei seit rund zwei Monaten wieder aufgehoben. Der Großteil der Bevölkerung habe das Verbot berücksichtigt.

Braun vom Verband Kommunaler Unternehmen erklärt: «Unsere größte Sorge ist, dass die Puffer in den Grundwassersystemen, unseren Wasserressourcen für verlässliche Versorgung, vielerorts schwinden könnten». Zugleich schreite der Klimawandel voran. Es brauche deshalb beides: konsequenten Klimaschutz und wirksame Klimaanpassung. «Besonders wichtig ist die Wiederherstellung lokaler Wasserkreisläufe und die Stärkung des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche. Das ist bislang weder rechtlich noch finanziell ausreichend abgesichert.»