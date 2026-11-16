Regen und stürmische Böen zum Wochenstart in Bayern

München (dpa/lby) - Regen und stürmische Böen bestimmen den Wochenstart in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Montag wiederholt Regen und Schauer bei Höchstwerten von meist 7 bis 12 Grad. In den Alpen fallen oberhalb von etwa 1.600 Metern Schneeschauer.

Im Flachland rechnet der DWD zeitweise mit Böen zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde, im westlichen Alpenvorland mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Auf höheren Mittelgebirgsgipfeln sind Sturmböen zu erwarten. Auf hohen Alpengipfeln können ab der Nacht zu Dienstag schwere Sturmböen bis Orkanböen mit 100 bis 120 Kilometern pro Stunde auftreten.



Zuvor ist in der Nacht zu Montag im Osten gebietsweise leichter Frost möglich. Örtlich kann überfrierende Nässe für Glätte sorgen. Im Bayerischen Wald besteht gegen Ende der Nacht zudem ein geringes Glatteisrisiko durch gefrierenden Regen. Auch dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern ist örtlich nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag bleibt es mit meist 9 bis 14 Grad mild und zunächst vielerorts regnerisch. Später lockern die Wolken von Westen her auf, einzelne Schauer und Gewitter bleiben aber möglich. Im Bayerischen Wald erwartet der DWD von der Nacht zu Dienstag bis zum Nachmittag 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 12 bis 18 Stunden.