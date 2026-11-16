Münchner Davies frustriert: «Reden über Operation»

München (dpa) - Nach der nächsten Verletzung fürchtet Alphonso Davies vom FC Bayern München erneut einen medizinischen Eingriff. Er sei «ein bisschen frustriert und sauer», räumte der Linksverteidiger des deutschen Fußball-Rekordmeisters im kanadischen Sportsender OneSoccer nach seinem jüngsten, abrupt beendeten Länderspieleinsatz für Kanada ein.

Es mache «keinen Spaß», wenn man immer wieder Verletzungen am Oberschenkel habe. «Jetzt reden wir über eine Operation und davor habe ich Angst», meinte der 26-Jährige mit einem gequälten Lächeln.

Davies hatte sich am Wochenende bei seinem ersten Länderspielstart nach mehr als 600 Tagen ohne Einwirkung des Gegners verletzt. Der Außenbahnspieler musste beim 3:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Concacaf Nations League in Guatemala bereits nach sechs Minuten vom Platz.

Davies tickte in der Kabine aus

Davies berichtete davon, dass er sich im Spiel den Rücken verdreht habe. Zuvor habe er aber schon Schmerzen zwischen Oberschenkel und Knie gespürt. «Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht laufen», erzählte er nach der Aktion im Länderspiel. Nach seiner Auswechslung war er extrem sauer. «Ich bin in der Umkleide ausgetickt, ich wusste nicht, was los ist.» Er habe auch einige Mülleimer kaputtgemacht.

«Jetzt ist es frustrierend, ich weiß nicht, was ich machen soll», räumte Davies ein. Er hoffe, dass es nicht zu schlimm sei. Er versuche, so schnell und sicher wie möglich zurückzukommen. Davies hat eine lange Krankengeschichte. In dieser Spielzeit hatte er für den FC Bayern wieder große Spielanteile. Wie lange er nun ausfällt, steht noch nicht fest.